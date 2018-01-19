В резиденции президента Армении состоялось вручение государственных наград за 2017 год

В резиденции президента Армении сегодня состоялась торжественная церемония вручения государственных наград за 2017 год, присужденных в ряде сфер указами главы государства Сержа Саргсяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Государственные награды были присуждены в сферах литературы и искусства, архитектуры и градостроительства, точных и естественных наук.

В ходе церемонии председатели комиссий представили работы и авторов, получивших государственные награды, а также озвучили предложения по повышению эффективности процесса выбора номинантов.

Государственные награды не были вручены представителям в области изобразительного искусства, театрального искусства, в том числе гуманитарных и социальных наук. По информации председателей данных комиссий, представленные в 2017 году кандидатуры на получение государственных наград по вышеуказанным сферам не были одобрены в ходе закрытого голосования членов жюри.

После торжественной церемонии вручения наград, президент Армении С. Саргсян обратился с поздравительной речью к лауреатам.

Отметим, в числе награжденных – творческая группа ставшего популярным художественного фильма о карабахской войне в двух частях «Линия»: режиссер Мгер Мкртчян, продюсеры Рубен Джагинян и Карен Казарян, оператор-постановщик Ваагн Акопян, актер Самвел Тадевосян.