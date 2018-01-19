Премьер-министр Новой Зеландии сообщила, что ждет первого ребенка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила в пятницу, что беременна и что ее первенец появится на свет в июне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Кларк (спутник Ардерн, ведущий популярной телепрограммы о рыбалке Кларк Гейфорд - прим. ТАСС) и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", - написала 37-летняя Ардерн в Facebook. "Я буду премьер-министром и мамой, а Кларк будет "первым рыболовом" и сидящим с ребенком отцом, - уточнила она. - Мы оба очень счастливы, мы хотели семью, но не были уверены, что у нас получится, что делает эту новость неожиданной, но восхитительной".

Ардерн сообщила, что после рождения ребенка будет находиться в отпуске шесть недель и обязанности главы правительства в этот период будет выполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

В конце прошлого года к власти в Новой Зеландии пришло коалиционное правительство во главе с Лейбористской партией, лидером которой является Ардерн. В течение девяти предшествующих лет лейбористы были в оппозиции, а у власти в стране находилась Национальная партия.





