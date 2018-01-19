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Путин окунулся в прорубь


Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января. В 2017 году в прорубь окунулись 1,8 миллиона россиян.




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