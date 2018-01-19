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В Ларсе на российской стороне застряло 124 грузовых автомобиля


МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:30 19-го января  на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

18-19-го января, 20-го января – ночью, в отдельных районах ожидаются осадки с перерывами. Возможно усиленое ветра до    15-20 м/сек. 20-го января – днем, 21-22-го января осадков не ожидается.

Закрыты перевал Варденяц и дорога Еризак-Заришат. Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар и  Ланджик-Маралик.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с бщественностью МЧС Армении, на дорогах в Котайке и Апаран-Цилкар  – местами гололед.На дорогах в Ашоцке идет снег.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. По сведениям МЧС Северной Осетии – на российской стороне застряло 124 грузовых автомобиля.


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