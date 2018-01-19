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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны укрепить относительный покой на линии соприкосновения


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик 17 января встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и 18 января- с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Совместная встреча посредников с главами МИД двух стран состоялась 18-го января. По итогам встречи Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

 «В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным вопросам, находящимся в настоящее время на столе переговоров. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели констатировали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.
Министры и посредники обсудили последующие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах по нагорно-карабахскому урегулированию. 
Министры иностранных дел, в принципе, согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения».

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о своей заинтересованности обсудить в дальнейшем деятельность оценивающей с 2010 года миссии в пострадавших от конфликта зонах.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о своем намерении посетить регион в начале февраля.


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