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Водитель-эпилептик задавил 15 человек в Рио-де-Жанейро


Автомобиль наехал на толпу людей, прогуливающихся по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо маленьких детей и один младенец. Как передает Арменпресс, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Восьмерых с места происшествия отвезли в больницы.

Водителя задержали. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Он утверждает, что перенес эпилептический припадок, но полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Перед приездом стражей порядка прохожие сами попытались расправиться с мужчиной, но сотрудники правоохранительных органов им помешали.




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