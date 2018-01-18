Бейонсе подарила новорожденной дочери Ким Кардашьян бриллиантовый браслет

Певица Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, подарили новорожденной дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста бриллиантовый браслет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Mirror.

Украшение с гравировкой в виде цифры «три», созданное ювелиром Лоррейном Шварцем, стоит более 20 тысяч долларов. Гравировка на инкрустированном бриллиантами браслете означает, что ребенок стал третьим в семье Уэста и Кардашьян. Отмечается, что пара очень обрадовалась подарку.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. «Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки», — рассказала телезвезда в своем блоге в сети.

Она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка. У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт, которые, по словам Кардашьян, взволнованы предстоящей встречей с сестрой.