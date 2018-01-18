Среди пострадавших в крупном ДТП в Казахстане армян и граждан Армении нет: МИД Армении

Среди пострадавших в крупном ДТП в Актюбинской области в Казахстане армян и граждан Армении нет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

«По данным компетентных органов Казахстана и посольства Армении в Казахстане, среди пострадавших в крупном ДТП в Актюбинской области в Казахстане армян и граждан Армении нет»,- сказано на странице в Twitter МИД Армении.

Как сообщалось ранее, автобус загорелся на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана, погибли 52 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Казинформ" со ссылкой на Департамент по ЧС Актюбинской области.

"По предварительным данным, пострадали 57 человек. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Возгорание автобуса произошло на трассе Самара - Шымкент в 10 км от поселка Калыбай в 320 км от Актобе", - говорится в сообщении СМИ.

На место пожара направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.