Скандальная книга о Трампе ляжет в основу телесериала, пишут СМИ

Скандальная книга Майкла Вулффа о президенте США Дональде Трампе ляжет в основу телесериала. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Права на экранизацию бестселлера "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" приобрела компания Endeavor Content. Согласно информации издания, стоимость сделки исчисляется миллионами долларов.

Исполнительным продюсером сериала станет сам Вулфф, отмечает издание.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.