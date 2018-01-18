Законопроект о запрете импорта праворульных автомобилей был одобрен правительством Армении

Правительство Армении на заседании 18-го января одобрило законопроект о временном запрете с 1 апреля до 1 октября импорта транспортных средств с правосторонним рулевым управлением. Как передает «Арменпресс», доработанный законопроект представил министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян.

По его словам, в частности, предлагается ввести запрет на импорт праворульных транспортных средств до внесения дополнений в Решение Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года «Об утверждении Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и до внесения дополнения в список стран, запрещающих эксплуатацию транспортных средств с правосторонним управлением. При этом действующие автовладельцы могут неограниченно эксплуатировать, ставить на учет, регистрировать, перерегистрировать свои автомобили. Импортированные до 1 апреля транспортные средства могут свободно эксплуатироваться и продаваться.

Как сообщалось ранее, постановлением правительства Армении, с 1 апреля 2018 года будут запрещены импорт в республику и регистрация транспортных средств с правосторонним расположением руля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 11-го января.

Правительство Армении одобрило проекты о внесении поправок в постановления правительства о временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления от 28 июня 2007 года и 9 сентября 2010 года.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян отметил, что законом Республики Армения «Об обеспечении безопасности дорожного движения» на дорогах Республики Армения устанавливается правостороннее движение транспортных средств, и, исходя из этого, в Армении правила дорожного движения установлены для транспортных средств с левосторонним расположением руля.

«Кроме того, дорожные знаки, светофоры установлены с учетом восприятия для водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. Соответственно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, возникают риски ДТП»,- сказал он.

С учетом вышеперечисленного, проектами предусматривается запрет на импорт в Армению и регистрацию в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля с 1 апреля 2018 года.

С учетом права владельцев уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля на распоряжение своей собственностью, действующие автовладельцы, согласно проекту, могут свободно эксплуатировать, ставить на учет и перерегистрировать свои автомобили.

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян спросил, означает ли это, что владельцы уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля не столкнутся с какими-либо ограничениями.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заверил, что импортированные до 1 апреля транспортные средства могут свободно эксплуатироваться, ставиться на учет и перерегистрироваться.