В Лондонском зоопарке детеныша окапи назвали в честь невесты принца Гарри

Сотрудники Лондонского зоопарка назвали детеныша окапи или лесного жирафа в честь американской актрисы Меган Маркл, о помолвке с которой ранее объявил британский принц Гарри. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте зоопарка.

Имя Меган, как отмечается, особенно подходит для новорожденного животного, поскольку данный вид парнокопытных был случайно открыт в 1901 году другим Гарри - путешественником Гарри Джонстоном. "Рождение - это всегда повод для праздника, однако появление на свет Меган является также замечательной возможностью привлечь внимание к окапи, которые находятся под угрозой исчезновения", - сказала сотрудник зоопарка Джемма Меткалф.

Детеныш окапи родился 9 декабря прошлого года и уже успел окрепнуть. Окапи Джонстона является единственным представителем своего вида, который походит одновременно на жирафа, лошадь и зебру.