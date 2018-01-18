Европейские индексы - 17-01-18

МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.47% и составил 13183.96 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.36% и составил 5493.99 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7725.43 пункта, российский MICEX вырос на 0.89% и составил 2277.89 пункта, а RTSI вырос на 0.28% и составил 1262.64 пункта.