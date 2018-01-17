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Известна дата выступления президента Армении на зимней сессии ПАСЕ


Президент Армении Серж Саргсян примет участие в зимней сессии ПАСЕ в Страссбурге, где выступит с речью. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СЕ, известна дата выступления президента Армении на зимней сессии ПАСЕ – 24-е января.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 22-26-го января.


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