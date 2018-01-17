Президент Армении Серж Саргсян примет участие в зимней сессии ПАСЕ в Страссбурге, где выступит с речью. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СЕ, известна дата выступления президента Армении на зимней сессии ПАСЕ – 24-е января.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 22-26-го января.