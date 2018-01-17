Известна дата выступления президента Армении на зимней сессии ПАСЕ
23:12, 17 Январь, 2018
Президент Армении Серж Саргсян примет участие в зимней сессии ПАСЕ в Страссбурге, где выступит с речью. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СЕ, известна дата выступления президента Армении на зимней сессии ПАСЕ – 24-е января.Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 22-26-го января.
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