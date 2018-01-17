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В Twitter признали, что читают личные сообщения пользователей


В компании Twitter прокомментировали заявление организации Project Veritas о том, что сотрудники компании читают личные сообщения пользователей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», представитель Twitter в ответе BuzzFeed сказал, что сообщения просматриваются «периодически».

«Мы не просматриваем личные сообщения регулярно. Только периодически. Весьма ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации, и мы применяем для них строгие протоколы доступа», — cказал он.


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