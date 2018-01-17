Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил значимость нападающего Криштиану Роналду для команды. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Спорт Элспресс», тТакже специалист подчеркнул, что не собирается обсуждать трансферные слухи.

«Я не могу представить "Реал" без Криштиану, это его команда, то место, где он должен быть, - отметил Зидан. - Все мы знаем, что говорят люди за пределами клуба. Но он должен просто думать о том, чтобы играть так же, как всегда. Я буду говорить только о его игре. Его любят за то, что он сделал для клуба. Мы сейчас находимся в трудном положении, но Роналду по-прежнему с нами».

"Реал" с 32 очками после 19 туров находится на четвертом месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 баллов.