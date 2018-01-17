Кандидат от республиканцев Каталонии избран председателем регионального парламента

Кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии", поддерживающей независимость автономии, Роже Торрен избран 17 января председателем регионального парламента. Его кандидатуру удалось утвердить по итогам второго голосования в каталонской палате, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Депутаты собрались на первое заседание после внеочередных выборов 21 декабря прошлого года. Кандидатура Торрена была предложена во вторник его партией. Республиканца поддержали 65 из 135 парламентариев. Ранее о готовности отдать голоса за него заявляли коалиция "Вместе за Каталонию" бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона, "Левые республиканцы Каталонии" и крайне левая партия "Кандидаты за народное единство".

Хотя вместе три политические силы обладают 70-ю креслами в парламенте, пятеро бежавших в Бельгию политиков, в том числе Пучдемон проголосовать не смогли. В выборах нового председателя палаты удалось принять участие трем заключенных под стражу депутатам, в том числе бывшему замглавы Каталонии Ориолу Жункерасу. Они делегировали голоса своим сторонникам.

Таким образом 38-летний Торрен стал самым молодым спикером региональной палаты. Кандидат от сепаратистской партии, главой которой является Жункерас, с 2007 года занимал пост мэра муниципалитета Саррья-де-Тер.

После избрания нового спикера и шестерых членов руководящего органа парламента начинается период в десять рабочих дней, во время которого будут проводиться консультации по возможной кандидатуре нового председателя Женералитета - местного правительства. До конца января в палате должны состояться первые дебаты по этому вопросу. На них претендент на пост главы Каталонии представит свою программу и запросит доверия депутатов.

По итогам дебатов пройдет голосование, на котором кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев. Если этого не произойдет, через два дня в палате вновь устраиваются дебаты и голосование, однако на этот раз претенденту будет достаточно поддержки простого большинства.

Если главу региона выбрать не удастся, начнется новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. Парламенту Каталонии дается срок в два месяца на избрание нового лидера: в противном случае палата автоматически распускается и назначаются внеочередные выборы.

До сих пор нет ясности, кто же возглавит регион после выборов. Несмотря на то, что центристская партия "Граждане" получила по итогам выборов больше мест в парламенте, чем другие политические силы, ей не хватает поддержки, чтобы продвинуть своего кандидата. "Вместе за Каталонию" настаивает на том, чтобы автономию возглавил Пучдемон. "Левые республиканцы Каталонии" подтвердили, что готовы поддержать кандидатуру экс-лидера автономии, однако партия не пояснила, каким образом это будет сделано с учетом того, что Пучдемон находится в Брюсселе.

На территории Испании действует ордер на арест бывшего главы региона. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут немедленно задержать. Сторонники Пучдемона предлагали, чтобы его вступление в должность было осуществлено дистанционно либо через представителя.

Тем не менее Мадрид настаивает на том, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично явиться в парламент региона. Центральное правительство обещает обжаловать в суде любые нарушения этой процедуры. Кроме того, меры, принятые для урегулирования кризиса в автономии и ограничившие самоуправление Каталонии, не будут отменены, если Пучдемон попытается занять должность регионального лидера из-за рубежа.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась.

После одобрения этой статьи председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу автономии и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил автономные выборы.





