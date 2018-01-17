«Вместе мы будем сильнее»: посол Болгарии представила приоритеты председательства Болгарии в Совете ЕС

«Вместе мы будем сильнее» - под таким лозунгом Болгария приступает к председательству в Совете ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Ереване сказала посол Болгарии в Армении Мария Павлова-Цоцорская.

«Для нас большая честь – председательствовать в Совете ЕС. Мы сделаем все, чтобы наилучшим образом организовать работу. Мы избрали этот лозунг не только исходя из исторического опыта, но и в соответствии со статусом европейского проекта. Опыт показал, что Европа преодолевает трудности, когда она едина. Наш главный посыл – сделать все для укрепления единства ЕС»,- сказала она.

Представляя приоритеты, посол Болгарии в Армении Мария Павлова-Цоцорская обзначила стабильность, безопасность, единение, согласование интересов. Он особо отметила обязательность цифрового конкурентоспособного хозяйства. Кроме того, она назвала приоритетной проблему занятости молодежи.

По ее словам, их целью является продолжение экспансии Восточного партнерства, укрепление демократических институтов, осуществление различных программ. Как сказала посол Болгарии в Армении Мария Павлова-Цоцорская, Армения будет активно участвовать в этих программах.

Особое внимание Болгария уделит вопросам безопасности, эффективности миграционных программ, защите прав человека.

«Наличие в Армении посольства Болгарии позволяет непосредственно представить приоритеты председательства Болгарии в Совете ЕС. Мы, вместе с командой посла ЕС в Армении г-на Свитальского, будем тесно координировать работу по осуществлению положений соглашения Армения-ЕС. Мы приветствуем то, что в Армении идут интересные обсуждения в этом направлении»,- сказала она.