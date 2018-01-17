В Армении минометчики ЮВО уничтожили объекты условного противника в горах

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отработали порядок нанесения огневого удара из гранатометов и минометов по наиболее важным целям группировки условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, oбучение гранатометчиков и минометчиков соединения проводится на высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к участию в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр «АрМИ-2018».

На полигоне на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря военнослужащие обучаются методам стрельбы из ручных гранатометов и минометов с поправками на баллистические показатели.

Для точного наведения и корректировки огня гранатометов и орудий используются беспилотные летательные аппараты, передающие координаты и видео-фиксацию траектории полета снарядов и мин.

В феврале текущего года пройдет отборочный этап конкурса, где слаженные гранатометные и минометные расчеты будут состязаться по двум направлениям: индивидуальная гонка (преодоление маршрута 5 км с поражением целей из РПГ) и эстафета (5 км с преодолением препятствий и ведение огня из миномета).

В подготовке минометчиков и гранатометчиков российского соединения в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной военной техники.