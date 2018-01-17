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Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями


Американская телезвезда Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст стали родителями в третий раз. Как передает Арменпресс, об этом Кардашьян сообщила в своем блоге.

«Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки», — говорится в сообщении.

Она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка. У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт, которые, по словам Кардашьян, взволнованны перед встречей с сестрой.

В июне 2017 года стало известно, что чета Уэстов подписала с женщиной и представляющим ее агентством договор с суммой компенсации в 113,85 тысячи долларов. Уточнялось, что суррогатная мать получит 45 тысяч долларов, а компания — 68,85 тысячи.

Телезвезда решилась на найм суррогатной матери после того, как медики сообщили ей, что третья беременность будет представлять угрозу ее жизни и здоровью.

 

 

 

 




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