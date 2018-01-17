НС Армении принял в первом чтении законопроект, предложенный блоком «Елк»

НС Армении принял в первом чтении законопроект и внедрении механизма проверки паспортов или других документов, удостоверяющих личность, при входе в казино и игровые дома, предложенный блоком «Елк». Как передает «Арменпресс», «за» единогласно проголосовали 94 депутата.

По действующему законодательству, лицам до 21 года запрещен вход в игровые дома, им запрещено делать ставки, однаако нет гарантий, что это требование закона соблюдается. Сейчас возраст посетителя и игрока будет проверяться по его документам.

Вторая поправка касается лиц, признанных недееспособными по причине их игровой зависимости: предлагается ввести базу данных на этих лиц и их также не допускать к азартным играм.