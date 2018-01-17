В Армении завершила работу Выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО

В Российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) завершила работу Выездная приемная командования ЮВО под руководством юрисконсульта - временно исполняющей обязанности начальника отдела (по работе с обращениями граждан общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации) Марины Сорокиной и ведущего юрисконсульта Приемной Виктора Мазура.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО в доме офицеров Гюмрийского военного гарнизона провела консультации для военнослужащих и членов их семей, а также для лиц гражданского персонала и граждан, уволившихся из Вооруженных Сил РФ.

Командование соединения представило делегации жилые и административные объекты в военных городках военной базы, ознакомило с жизнью, бытом и проблемными вопросами членов Приемной.