AFP: полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме, семь человек погибли

По меньшей мере семь человек убиты и 33 ранены в столкновениях полиции с протестующими в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает агентство France-Presse.

По его данным, во вторник вечером полиция открыла огонь по толпе буддистов, которые пытались захватить правительственное здание. По словам представителя стражей порядка, протестующие не отреагировали на предупредительные выстрелы. Он также отметил, что ранения получили порядка 20 полицейских, которых протестующие забрасывали камнями, а также 13 демонстрантов.

Как отмечает газета The Straits Times, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.





