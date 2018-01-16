Организация «Yadza» и Надя Мурад поприветствовали принятие Национальным Собранием Армении резолюции о признании геноцида езидов

Езидская организация «Yadza» и жертва террористической организации «Исламское государство», посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности Надя Мурад поприветствовали принятие Национальным Собранием Армении резолюции о признании геноцида езидов.

«Признание парламентом Армении геноцида езидов сегодня является историческим моментом для всей общины езидов во всем мире и для жертв этого геноцида. Мы приветствуем этот важный шаг, особенно потому, что он исходит от страны, которая в недавней истории сильно пострадала от геноцида», - как сообщает Арменпресс, сговорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации «Yadza».

Надя Мурад поблагодарила парламент Армении за принятие резолюции. «Меня тронуло сегодняшнее решение, и я хотела бы выразить свою признательность народу Армении и их представителям в парламенте. Признание Геноцида многое значит для меня и для всех жертв геноцида», - заявила Надя Мурад.

«Геноцид eзидов - это самое крупное преступление нашего века, мир должен признать это преступление и принять тот факт, что это произошло, не только признать, но и предпринять шаги, чтобы остановить его, и принять механизмы, чтобы гарантировать, что такое не будет повторяться в будущем», - отметил исполнительный директор «Yazda» Мурад Исмаэль.