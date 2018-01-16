Азиатские индексы - 16-01-18

ТОКИО, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.00% и составил 23951.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.55% и составил 1894.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3436.59 пункта, а HANG SENG вырос на 1.81% и составил 31904.75 пункта.