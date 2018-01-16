РПА на пост президента страны представит кандидатуру человека, которому есть что сказать и что сделать

Республиканская партия Армении на пост президента страны представит кандидатуру человека, которому есть что сказать и что сделать. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Президент Армении Серж Саргсян сказал, что будет более убедительно, если у кандидата в президенты будет большая политическая поддержка со стороны как правящей партии, так и оппозиционных сил. Мы считаем, что у РПА есть возможность представить общественности и политическим силам кандидата, вокруг которого будет формировано позитивное согласие», - сказал он.

Шармазанов не исключил, что дискуссии вокруг кандидата могут начаться на предстоящей сессии исполнительного органа партии. «Мы представим кандидата в определенные законом сроки», - сказал он.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля 2018 года. До этого, согласно новой Конституции, парламент должен избрать нового президента, а после завершения полномочий действующего президента правительство должно уйти в отставку. После этого парламент должен выбрать нового премьер-министра страны, который и сформирует новое правительство. По всей вероятности, выборы нового президента в парламенте состоятся 2 марта.