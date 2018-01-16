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В вопросе Геноцида армян Чавушоглу вновь выдвинул затасканный тезис: «оставить вопрос историкам»


Находящийся  эти дни в Канаде министр ИД Турции Чавушоглу вновь комментировал вопрос Геноцида армян и вновь выдвинул затасканный тезис: «оставить вопрос историкам». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Хаберлер».

«Исторические вопросы надо оставить историкам, для принятия решений по историческим вопросам нужны судебные решения»,- сказал он, добавив, что Турция принципиально против принятия резолюций по признанию Геноцида армян парламентами третьих стран.


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