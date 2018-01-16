Власти Филиппин расширили зону эвакуации из-за угрозы извержения вулкана

Власти Филиппин продолжают проводить эвакуацию местных жителей из-за сохраняющейся угрозы извержения вулкана Майон, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Philippine Star.



Почти 15 тысяч жителей Филиппин покинули населенные пункты, расположенные в радиусе 7 километров близ проснувшегося вулкана Майон в провинции Албай, сообщает во вторник агентство АР.

В связи с вероятным извержением вулкана также временно прекращены занятия в местных школах. Некоторые учебные заведения по указанию властей переоборудованы в центры временного размещения.

Специалисты зафиксировали девять толчков за несколько часов, четыре из них сопровождались извержением лавы и выбросом вулканического пепла.