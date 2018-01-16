Урартский кубок крепости Лори

Крепость Лори является одним из самых значительных памятников Армянского нагорья бронзового и железного веков. История крепости включает в себя непрерывно сменяющиеся эпохи на протяжении полутора тысяч лет, начиная от эпохи средней бронзы и до падения Ванского царства. Обнаруженные во время раскопок в крепости Лори артефакты и предметы искусства занимают важное место не только среди археологических находок Армении и Южного Кавказа, но и в истории Ближнего Востока и изучении исттории культуры.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян. По ее словам, среди находок из 56-го мавзолея крепости Лори особое место занимает кубок из серебра, изготовленный методом гравировки. «Стан кубка окружен поясами, украшенными крупной зернистой россыпью. В центральной части кубка – гравированный пояс шириною 4 см, с изображениями всадников и боевой колесницы, разделенный на 3 сегмента изображениями пальм. На первом участке - изображение 2 человек в боевой колеснице – возницы и воина, хотя, возможно, что воин – царь. Он стоит лицом назад, в длиннополой одежде, остроконечном шлеме, в правой руке – щит, в левой - копье. Лоб коня в боевой колеснице украшен перьями. За колесницей идут 3 всадника в шлемах и с бородами. Всадники одной рукой держат уздечки, второй – подстегивают коней плетками. Кони раскошно разукрашены, в орнаментальных попонах, украшенных ошейниках, седлах. Их гривы подстрижены и украшены, на хвостах – кисточки, на ногах выделены копыта», - рассказала она.

По словам Джульетты Карапетян, этот сюжет известен из урартских и ассирийских барельефов и скульптур, и персонажи одеты в урартскую одежду, имеют оружие урартского типа. «Убранство лошадей несет на себе восточное влияние, хотя и их изображения отличаются от типичных урартских и ассирийских коней»,- сказала она, добавив, что ударяющие одной рукой по крупу коня всадники известны из изображения охоты в захоронении бронзовой эпохи в Аринберде.

Обувь с голенищами похожа на сосуды-сапоги из Кармир-блура. Что касается изображения пальм, они более распространены в египетско-ассиро-вавилонском мире. «Таким образом, гравировка на сосуде своей тематикой и образом прнадлежит к древне-восточной культуре, с элементами ассирийства и урартизма»,- сказала Карапетян.