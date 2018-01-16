Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении проект о создании единой маршрутной сети в областях

Национальное Собрание Армении продолжило работу очередной четырехдневки третьей сессии. На голосование были поставлены обсуждавшиеся накануне вопросы.

Состоялось голосование в первом чтении по законопроекту о внесении изменений в закон РА «Об автомобильном транспорте», которым предлагается создать единую маршрутную сеть в областях Армении. Законопроект был принят в первом чтении соотношением голосов 59 «за», 7 «против» и 27 «воздержавшихся».

Действующим законом международные транспортные перевозки регулирует Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении, областной транспорт – территориальные органы самоуправления. Предлагаемыми изменениями обе эти сети будут объединены под эгидой Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении – в сотрудничестве с территориальными органами самоуправления.