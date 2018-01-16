Европейские индексы - 15-01-18

МОСКВА, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.34% и составил 13200.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5509.69 пункта, британский FTSE снизился на 0.12% и составил 7769.14 пункта, российский MICEX снизился на 0.04% и составил 2261.53 пункта, а RTSI вырос на 0.34% и составил 1263.34 пункта.