Президент Франции примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции.

Как сообщает Арменпресс, ужин в этом году состоится 30 января в “Hotel du Collectionneur”. Обед будет проходить под высоким патронажем президента Франции. Во время ужина ожидается речь президента Франции.

В традиционном ужине обычно принимают участие президент Франции, мэр Парижа Энн Игальдо, члены правительства, парламентарии, высшие должностные лица французских государственных и местных властей, руководители французско-армянских организаций и духовные отцы.