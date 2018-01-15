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Президент Франции примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции


Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции.

Как сообщает Арменпресс, ужин в этом году состоится 30 января в “Hotel du Collectionneur”. Обед будет проходить под высоким патронажем президента Франции. Во время ужина ожидается речь президента Франции.

В традиционном ужине обычно принимают участие президент Франции, мэр Парижа Энн Игальдо, члены правительства, парламентарии, высшие должностные лица французских государственных и местных властей, руководители французско-армянских организаций и духовные отцы.




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