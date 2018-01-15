Премьер-министр Армении посетил Комитет государственных доходов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 15 января посетил Комитет государственных доходов, чтобы ознакомиться с налоговыми поступлениями 2017 года, результатами деятельности налоговых и таможенных органов, а также задачами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер - министр отметил , что он планирует встретиться со всеми министерствами и ведомствами, чтобы подвести итоги 2017 итоги и поговорить о планах на 2018 год.

«В этом году принципы одинаковы, какие условия нужно создать для того, чтобы бизнесмены чувствовали себя хорошо, предпринимательство было легким, и правила игры для людей, работающих в правовой сфере, были равны», - сказал Карен Карапетян.

Председатель КГД Вардан Арутюнян представил премьер-министру деятельность структуры за 2017 год.

Подводя итог совещания, Карен Карапетян отметил: «Я высоко оцениваю деятельность КГД в 2017 году, и я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу. 2018, 2019, 2020 годы должны быть очень последовательными в плане работы. Что касается бизнеса, то Армения должна стать максимально образцовой, завидной страной. Если мы обеспечим это поле, все остальные проблемы как производные будут разрешены. И я уверен, что мы сможем это сделать».