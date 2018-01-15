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Венгер хочет приобрести Генриха Мхитаряна


Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер хочет приобрести Генриха Мхитаряна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает британская пресса. Как известно, из «Арсенала» собрался уходить чилийский форвард Алексис Санчес, и Венгер думает, что Мхитарян смог бы его заменить, поскольку играет по краю поля и часто ведет линию нападения.


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