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Лавров считает, что США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии


Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

"Сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что Соединенные Штаты не хотят сохранить территориально целостную Сирию, - отметил министр. - Буквально вчера было объявлено о новой инициативе о том, что США хотят помочь так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком".


 




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