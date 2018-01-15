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В НС Армении стартовала очередная четырехдневка: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  98 депутатов.

Повестка была определена на внеочередном заседании НС Армении 12-го января.  В общую  повестку сессии НС Армении шестого созыва  включено  26 вопросов.




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