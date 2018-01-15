В НС Армении стартовала очередная четырехдневка: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 98 депутатов.

Повестка была определена на внеочередном заседании НС Армении 12-го января. В общую повестку сессии НС Армении шестого созыва включено 26 вопросов.