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Виген Саркисян призвал присоединиться к сбору средств для операции военнослужащего за рубежом


Министр обороны  Армении Виген Саркисян участвует в сборе средств  для операции  за рубежом военнослужащего Альберта  Даллакяна и призвал всех присоединиться к этой  акции.

Как передает Арменпресс, об этом министр написал в своем Facebook.

Виген Саркисян отметил, что министерство неизменно помогало и будет помогать не только Альберту  Даллакяну, но и всем воинам и их семьям.

«Альберту необходима очень сложная операция. По закону мы не  можем оплатить эту  операцию за рубежом, поскольку ее можно провести и в Армении. Однако шансы на успех ее проведения ха рубежом более высоки. Лично я и несколько моих друзей внесли 10% требуемой суммы - $45.000. призываю всех по возможности поучаствовать в сборе  и помочь семье как  можно раньше собрать всю сумму. Да поможет Бог Альберту, всем нашим героям, армии и народу», - написал он.




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