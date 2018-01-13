Виген Саркисян призвал присоединиться к сбору средств для операции военнослужащего за рубежом

Министр обороны Армении Виген Саркисян участвует в сборе средств для операции за рубежом военнослужащего Альберта Даллакяна и призвал всех присоединиться к этой акции.

Как передает Арменпресс, об этом министр написал в своем Facebook.

Виген Саркисян отметил, что министерство неизменно помогало и будет помогать не только Альберту Даллакяну, но и всем воинам и их семьям.

«Альберту необходима очень сложная операция. По закону мы не можем оплатить эту операцию за рубежом, поскольку ее можно провести и в Армении. Однако шансы на успех ее проведения ха рубежом более высоки. Лично я и несколько моих друзей внесли 10% требуемой суммы - $45.000. призываю всех по возможности поучаствовать в сборе и помочь семье как можно раньше собрать всю сумму. Да поможет Бог Альберту, всем нашим героям, армии и народу», - написал он.