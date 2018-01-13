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ЦБ проведет проверки в пунктах обмена


По решению председателя  Центрального банка, Управление финансового контроля ЦБ РА проведет проверку у обладателей  лицензии на куплю-продажу инвалюты – с целью выяснения соответствия их деятельности требованиям законов, регулирующих деятельность обменных пунктов, и иных актов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Центрального банка РА.

Проверки пройдут в период с 15 января по 31  декабря.




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