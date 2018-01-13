ЦБ проведет проверки в пунктах обмена

По решению председателя Центрального банка, Управление финансового контроля ЦБ РА проведет проверку у обладателей лицензии на куплю-продажу инвалюты – с целью выяснения соответствия их деятельности требованиям законов, регулирующих деятельность обменных пунктов, и иных актов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Центрального банка РА.

Проверки пройдут в период с 15 января по 31 декабря.