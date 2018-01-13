Вишванатан Ананд выступит на Олимпиаде в составе сборной Индии

Экс-чемпион мира Вишванатан Ананд примет участие в Шахматной олимпиаде-2018.

Как предает Арменпресс, на 43-ей Шахматной олимпиаде 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд выступит в составе сборной Индии. В последний раз в составе национальной сборной он выступал в 2006г.

43-ья Шахматная олимпиада состоится в Батуми 23 сентября - 7 октября 2018г.