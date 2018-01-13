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Вишванатан Ананд выступит на Олимпиаде в составе сборной Индии


Экс-чемпион мира Вишванатан Ананд  примет участие в Шахматной олимпиаде-2018.

Как предает Арменпресс, на 43-ей  Шахматной олимпиаде 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд выступит  в составе  сборной  Индии. В последний раз в составе  национальной сборной  он выступал в 2006г.

43-ья  Шахматная олимпиада состоится в Батуми 23 сентября - 7 октября 2018г.




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