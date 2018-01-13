Европейские индексы выросли - 12-01-18

МОСКВА, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 13245.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 5517.06 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 7778.64 пункта, российский MICEX вырос на 0.71% и составил 2262.38 пункта, а RTSI вырос на 1.04% и составил 1259.01 пункта.