Эстония ратифицировала Соглашение Армения-ЕС на уровне исполнительной власти

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян представил подробности процесса ратификации Эстонией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщает Арменпресс, Армен Ашотян опубликовал на своей странице в Facebook, что в случае с Эстонией юридические процедуры в стране не требуют обсуждения и ратификации соглашения парламентом Эстонии, процесс был проведен на уровне исполнительной власти.

«Ратификация Эстонией вступит в силу после ее опубликования в Бюллетене Совета Европейского Союза. В любом случае дан старт. Надеюсь, что другие государства-члены ЕС также обеспечат последовательную и быструю ратификацию соглашения Армения-ЕС», - написал Ашотян.