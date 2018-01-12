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Эстония ратифицировала Соглашение Армения-ЕС на уровне исполнительной власти


Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян представил подробности процесса ратификации Эстонией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщает Арменпресс, Армен Ашотян опубликовал на своей странице в Facebook, что в случае с Эстонией юридические процедуры в стране не требуют обсуждения и ратификации соглашения парламентом Эстонии, процесс был проведен на уровне исполнительной власти.

«Ратификация Эстонией вступит в силу после ее опубликования в Бюллетене Совета Европейского Союза. В любом случае дан старт. Надеюсь, что другие государства-члены ЕС также обеспечат последовательную и быструю ратификацию соглашения Армения-ЕС», - написал Ашотян.




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