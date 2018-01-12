Арцах завершил год с 15%-ым экономическим ростом: министр финансов НКР подвел итоги 2017 года

В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) самый важный показатель прошлого года - внутренний валовой продукт - составил около 267 млрд. драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на состоявшейся 12 января пресс-конференции министр финансов Республики Арцах Григорий Мартиросян, отметив при этом, что прогнозируемый рост ВВП в 2017 году составит 15%.

«Это очень высокий показатель , который не фиксировался последние 10 лет. В частности, 6 из 15% роста будут обеспечены за счёт горнодобывающей промышленности, а остальные 9% - других отраслей экономики, в частности, 2% за счёт других секторов промышленности-энергетики, перерабатывающей промышленности, 1,5% - строительства, 1.2%-сельского хозяйства и около 3,8% за счёт финансовой сферы », - отметил Г.Мартиросян, отметив рост в основных областях материального производства:промышленность-объём продукции на 84 миллиарда , что должно обеспечить как минимум 30% реального роста;объёмы строительства составили около 53 миллиардов драмов, обеспечив 16-процентный рост; в секторе сельского хозяйства - 75 миллиардов драмов/ рост-10%/ .

По словам министра, параллельно с экономическим ростом повышения цен практически не зафиксировано. Начиная с июня 2017 года, по данным Национальной статистической службы, зафиксирован спад цен . Год завершится либо незначительным ценоповышением,либо стабильным уровнем цен.

В прошлом году индекс выполнения по части собственных доходов составил 41,1 млрд. драмов вместо запланированных 38,5 млрд. драмов. По словам министра финансов, программа была перевыполнена более чем на 6%, что также беспрецедентно, поскольку за последние 10 лет такого показателя зафиксировано не было.

Общий объём государственных доходов составляют налоговые поступления, в 2017 году он составил 39 млрд. драмов вместо запланированных 37,5 млрд. драмов, что означает перевыполнение на 6,1%. Сумма, полученная в результате перевыполнения, которая составляет 2 миллиарда 200 миллионов драмов, наполовину была обеспечена за счёт дополнительных налогов компании «Бейз Метлс», а остальные 1 миллиард 150 миллионов драмов -со стороны других налогоплательщиков. По сравнению с 2016 годом, в 2017 налоговые доходы увеличились более чем на 22% , дополнительная сумма составляет 7 млрд. 400 млн. драмов.

«Большую часть этой суммы обеспечила первая семёрка крупных налогоплательщиков /с дополнительными налоговыми доходами в размере 5 млрд 400 млн/, а остальную- около 2 млрд. драмов- малые и средние предприятия. Показатель расходов в 2017 году - 92 млрд. драмов, что составляет около 97 % запланированного,сэкономлено 3% государственного бюджета. В итоге мы профинансировали предусмотренные государственным бюджетом все социальные и иные программы , завершив год без накопления задолженностей», - сказал Г. Мартиросян , добавив, что дефицит госбюджета 2017 года составил 3 млрд. 400 млн. драмов вместо запланированных 5 млрд. 700 млн. драмов.