Карине Ачемян заменит депутата Эрмине Нагдалян в составе армянской делегации в ПАСЕ

Депутат фракции РПА Карине Ачемян заменит депутата Эрмине Нагдалян в составе армянской делегации в Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Арменпресс. Этот вопрос включен в повестку дня Совета НС Армении.

В повестку Совета также входит вопрос о замене Карине Ачемян в армянской делегации в Межпарламентском союзе. Ее заменит депутат фракции РПА Шушан Сардарян.