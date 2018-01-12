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Карине Ачемян заменит депутата Эрмине Нагдалян в составе армянской делегации в ПАСЕ


Депутат фракции РПА Карине Ачемян заменит депутата Эрмине Нагдалян в составе армянской делегации в Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Арменпресс. Этот вопрос включен в повестку дня Совета НС Армении.

В повестку Совета также входит вопрос о замене Карине Ачемян в армянской делегации в Межпарламентском союзе. Ее заменит депутат фракции РПА Шушан Сардарян.




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