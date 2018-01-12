«Манчестер Юнайтед» готов обменять Генриха Мхитаряна на футболиста «Ювентуса»: The Sun

Возможный переход капитана сборной Армении по футболу и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в Италию продолжает оставаться в центре внимания СМИ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета The Sun, которая пишет, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить футболиста «Ювентуса» Алекса Сандро и готов включить в эту сделку Генриха Мхитаряна.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».