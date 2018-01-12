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Макрон заявил о приверженности исполнению ядерного договора с Ираном


Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому лидеру Дональду Трампу о приверженности строгому исполнению ядерного договора с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.

"Четкое исполнение договора должно сопровождаться жестким диалогом по вопросу баллистической программы Ирана и его региональной политики", — передает коммюнике слова Макрона.

Президент Франции также затронул ситуацию на Корейском полуострове на фоне своего недавнего визита в Китай. Он назвал возобновление межкорейских контактов позитивным сигналом.

 




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