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Путин и Аббас проведут встречу 12 февраля в Москве


Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас проведут встречу в Москве 12 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Да, встреча состоится 12 февраля", - подтвердил он.

Пресс-служба Кремля пока не объявляла о такой встрече.

Ранее посол Палестины сообщил ТАСС, что Аббас намерен обсудить в Москве такие вопросы, как палестино-израильское урегулирование, решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, ситуацию в Сирии и Иране, двусторонние отношения. Подписание соглашений во время визита не планируется.


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