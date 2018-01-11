Путин и Аббас проведут встречу 12 февраля в Москве

Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас проведут встречу в Москве 12 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Да, встреча состоится 12 февраля", - подтвердил он.

Пресс-служба Кремля пока не объявляла о такой встрече.

Ранее посол Палестины сообщил ТАСС, что Аббас намерен обсудить в Москве такие вопросы, как палестино-израильское урегулирование, решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, ситуацию в Сирии и Иране, двусторонние отношения. Подписание соглашений во время визита не планируется.