Участие в президентских выборах большого числа претендентов освежает дискуссию: Путин

Президент РФ Владимир Путин считает нормальным участие в президентских выборах большого числа претендентов, это освежает дискуссию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, отвечая на вопрос о том, как он оценивает то, что в предстоящих выборах главы государства выдвигается много претендентов.

"Мне кажется, что это нормально и хорошо. Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию", - сказал он.

Путин добавил, что "главное, чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм". "Это самое основное. А в целом, все эти кампании во благо обществу, поэтому я это приветствую, рад увидеть интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны", - резюмировал глава государства.