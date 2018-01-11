Умер бывший гитарист Motorhead Эдди Кларк

Бывший участник британской хард-рок группы Motorhead Эдди Кларк умер в возрасте 67 лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится на странице группы в фейсбуке.

Музыкант скончался 10 января, однако известно об этом стало лишь в четверг. Кларк "мирно умер в больнице, где его лечили от пневмонии", говорится в сообщении.

Кларк был последним живым участником "классического" состава группы, в который входил ее основатель Иэн Фрейзер Килмистер (Лемми, умер в 2015 году) и барабанщик Фил Тейлор (умер в 2015 году). Он играл в Motorheadс 1976 по 1982 годы.

Кларк также участвовал в группе Fastway (был одним из ее основателей) и занимался сольной карьерой.