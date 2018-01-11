Новая встреча глав МИД Армении и Азербайджана намечена на середину января

Новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана намечена на середину января. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, добавив, что на данный момент он не может предоставить информацию о дате и месте проведения встречи.

«Встреча запланирована на середину января, но министерство иностранных дел не может предоставить информацию о точной дате и месте», - сказал замминистра.

На вопрос, возможна ли встреча президентов после встречи министров, заместитель главы МИД сказал: «На данный момент этот вопрос еще не обсуждается».

Он заявил, что на данный момент очень сложно говорить о прогрессе в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Трудно говорить о прогрессе, поскольку между сторонами нет атмосферы доверия. Ее абсолютно не существует. Мы все были свидетелями различных заявлений, которые соответствуют внешнеполитическим позициям Армении, в соответствии с которыми необходимо установить механизмы для формирования этой атмосферы», - сказал Кочарян.

По его словам, среди вышеупомянутых условий приоритетом является поддержание режима прекращения огня. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что встречи в первую очередь направлены на решение этой проблемы, которая также снизит напряженность в линии соприкосновения.

«У нас снова есть потери, есть еще выстрелы, но, тем не менее, такие встречи способствуют снижению уровня этой напряженности», - добавил он.