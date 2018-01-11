Sony представила робота-собачку нового поколения с элементами искусственного интеллекта

Японская корпорация Sony представила 11 января в своей токийской штаб-квартире нового электронного робота-собачку aibo с элементами искусственного интеллекта. В ходе церемонии, транслируемой в интернете, первые устройства были переданы их покупателям, которые в 2017 году смогли приобрести новинку на предварительных торгах в интернете.

Они умеют лаять и резвиться, двигают ушами, дают лапку, реагируют на поглаживания по спине, голове и по шее, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Собачки aibo снабжены двумя камерами, которые позволяют им различать своих хозяев и посторонних людей, а также самостоятельно находить путь к подзаряжающему устройству. Собачки постоянно подключены к интернету и обмениваются информацией с другими устройствами такого типа, что позволяет им быстрее приобретать новые навыки. Сама собачка продается по цене чуть меньше 214 тыс. иен (свыше $1,9 тыс.).