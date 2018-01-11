Правительство Армении утвердило запрет импорта и регистрации праворульных автомобилей с 1 апреля 2018 года

Постановлением правительства Армении, с 1 апреля 2018 года будут запрещены импорт в республику и регистрация транспортных средств с правосторонним расположением руля. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 11-го января.

Правительство Армении одобрило проекты о внесении поправок в постановления правительства о временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления от 28 июня 2007 года и 9 сентября 2010 года.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян отметил, что законом Республики Армения «Об обеспечении безопасности дорожного движения» на дорогах Республики Армения устанавливается правостороннее движение транспортных средств, и, исходя из этого, в Армении правила дорожного движения установлены для транспортных средств с левосторонним расположением руля.

«Кроме того, дорожные знаки, светофоры установлены с учетом восприятия для водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. Соответственно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, возникают риски ДТП»,- сказал он.

С учетом вышеперечисленного, проектами предусматривается запрет на импорт в Армению и регистрацию в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля с 1 апреля 2018 года.

С учетом права владельцев уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля на распоряжение своей собственностью, действующие автовладельцы, согласно проекту, могут свободно эксплуатировать, ставить на учет и перерегистрировать свои автомобили.

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян спросил, означает ли это, что владельцы уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля не столкнутся с какими-либо ограничениями.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заверил, что импортированные до 1 апреля транспортные средства могут свободно эксплуатироваться, ставиться на учет и перерегистрироваться.

Ваче Габриелян поинтересовался, существует ли статистика о возникших проблемах или данные проблемы рассматриваются чисто теоретически.

«Опасения, в первую очередь, существуют, исходя из действующего законодательства. Кроме того, согласно данным Полиции РА и страховых компаний, праворульные транспортные средства попадали в ДТП на 28% чаще», – сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, добавив:

«Это серьезная цифра, и мы пошли на этот шаг, исходя из безопасности населения», – добавил министр.

«Прошу подготовить соответствующий законопроект, касающийся импортных регуляций, и представить в правительство на следующей неделе, чтобы незамедлительно отправить его в Национальное Собрание», – сказал вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян.